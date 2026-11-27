Su 600mila euro disponibili per il 2025, sono stati liquidati soltanto 32 contributi da 10mila euro, per un totale di 320mila euro. A pesare un iter amministrativo lento nella partenza e ristretto nei tempi di accesso. Una gestione burocratica che si scontra con l’urgenza dei numeri e con la condizione quotidiana degli «orfani speciali».

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Le parole non bastano, soprattutto quando a restare indietro sono i figli delle donne ammazzate. All’indomani del 25 novembre, mentre il presidente Francesco Rocca e l’assessora leghista alle Pari opportunità, Simona Renata Baldassarre, rivendicano i milioni investiti dalla Regione contro la violenza di genere, nel Lazio ci sono 280mila euro destinati agli orfani di femminicidio bloccati nei cassetti. Su 600mila euro disponibili per il 2025, sono stati liquidati soltanto 32 contributi da 10mila