Minaccia Laziocrea, sanzioni a chi parla con i giornalisti

Dopo lo scoop di Domani sui 50mila euro dati dalla Regione Lazio per presenziare alla “Festa de Il Tempo”, la società in house Laziocrea ha inviato una comunicazione con minaccia di sanzioni

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Nessuno parli fuori dagli uffici. Dopo lo scoop di Domani sui 50mila euro elargiti dalla regione Lazio per presenziare alla “Festa de Il Tempo”, svolta nei giorni scorsi, all’interno di Laziocrea è scattata la rappresaglia: la caccia alla spia. Anziché spiegare il motivo del finanziamento al quotidiano del gruppo editoriale di proprietà della famiglia di Antonio Angelucci, re delle cliniche private e deputato leghista, il direttore generale, Luca Perozzi, ha inviato una mail il 21 settembre a tu