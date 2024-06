Un’amicizia con un pregiudicato potrebbe già bastare. Ma nelle chat pubblicate da Repubblica tra Paolo Signorelli – portavoce del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida – e Fabrizio Piscitelli detto “Diabolik” – il capo ultras della Lazio, estremista di destra e trafficante di droga ucciso a colpi di pistola il 7 agosto del 2019 – c’è di più.

Antisemitismo, nostalgie fasciste a fascino per altri esponenti della galassia criminale romana. Le conversazioni emerse nell’ambito delle inchieste per l’omicidio di “Diabolik” mettono in imbarazzo direttamente Lollobrigida, cognato e braccio destrissimo della premier.

Antisemitismo, neofascismo e criminalità romana

«Mortacci loro e degli ebrei». Così Signorelli rispondeva a un post di Piscitelli sui soldati nazisti morti in carcere dopo essere stati catturati dagli Alleati, durante la seconda guerra mondiale. L’antisemitismo è uno dei fil rouge che lega i due. «Mica è colpa nostra se i romanisti sono ebrei», dice Diabolik in una nota audio. «Tutti ebrei», risponde il portavoce del ministro. E ce n’è anche per Gad Lerner: «Quell’ebreo di Gad Lerner...». «Cosa ha detto quel porco?», risponde Signorelli. L’occasione è la posizione critica nei confronti della galassia ultras assunta dal giornalista dopo la morte nel dicembre 2018 di Daniele Belardinelli, tifoso dell’Inter rimasto vittima negli scontri con i supporter del Napoli a Milano.

Ultras, neofascismo, criminalità: un trinomio che ha caratterizzato tutta la vita di “Diabolik”, un mix che spiega bene anche i rapporti con il portavoce di Lollobrigida. I due si conoscono per la comune passione calcistica – la Lazio – e, per osmosi, anche per la comune frequentazione degli ambienti dell’estrema destra romana. Piscitelli è stato uno dei storici capi ultras della Lazio, e la bandiera con il suo simbolo – il diavolo – sventola a ogni partita nelle curve nord dell’Olimpico e di San Siro, lato Inter, storicamente gemellati con i tifosi biancocelesti. Signorelli all’epoca era speaker di una delle radio sportive della capitale.

Quando i due parlano dei neofascisti degli anni Settanta e Ottanta, tra i più sanguinari degli “anni di piombo”, Signorelli scrive: «Onore a loro». Nei messaggi tra i due vengono esplicitamente citati Valerio Fioravanti, Pierluigi Concutelli, Luigi Ciavardini e Mario Tuti. Ma anche il nonno di Signorelli, anche lui Paolo. Paolo Signorelli senior è stato spesso definito «l’ideologo del terrorismo neofascista», tra i fondatori di Ordine nuovo.

Nelle chat ci sono poi i racconti di riti pagani, perché – spiega Diabolik – «i fascisti e i nazisti sono pagani». «A me lo dici? Io festeggio il solstizio, viva il paganesimo», risponde il portavoce di Lollobrigida. «Nonno era pagano convinto – continua –. Mia zia si è sposata due mesi fa con rito pagano. Bellissimo. Tutte poesie e riti vari, incensi, cerchi magici, fuoco rivolti al sole. È stato bello». «E dove?», domanda Diabolik. «Sulla cima del monte Soratte, tutti là siamo andati. Ci stava pure il Ciavarda (l’ex Nar Ciavardini, ndr) si è divertito, anche se lui è molto cattolico». Il monte Soratte non è un posto a caso, perché è il luogo dove Mussolini fece costruire il suo bunker.

Ci sono poi le fascinazioni per la galassia criminale romana. Quando la procura di Roma ha assolto Elvis Demce, ultras della Lazio e uno degli uomini più violenti di Piscitelli, Signorelli esulta. Demce negli anni subirà diverse condanne per traffico di droga e tentato omicidio, l’ultima lo scorso gennaio.

© Riproduzione riservata