Diminuiscono le spiagge libere, un favore agli stabilimenti privati e costosi

Le vacanze costano carissime, ecco perché è colpa del governo

Stefano Iannaccone
Segui Domani su Google
17 agosto 2026 • 07:00

La destra ha preso ancora tempo sui bandi per le concessioni e i prezzi degli stabilimenti aumentano. Un italiano su due rinuncia alle ferie ad agosto. Pesa l’assenza di interventi a favore del potere d’acquisto

Le pinne, il fucile e gli occhiali della famosa canzone di Edoardo Vianello rischiano di diventare un miraggio negli anni del governo Meloni. I tempi sono cambiati e “la tavola blu” del mare di quel brano è diventata ormai un lusso. Lo raccontano le ricerche, lo conferma la vita di ogni giorno degli italiani. Un posto al sole, o meglio sotto l’ombrellone, è sempre più dispendioso. Le città non si svuotano del tutto nemmeno nei giorni di Ferragosto. Il motivo? I benefici del mini-taglio sull’Irpe

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.