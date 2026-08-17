Le vacanze costano carissime, ecco perché è colpa del governo

La destra ha preso ancora tempo sui bandi per le concessioni e i prezzi degli stabilimenti aumentano. Un italiano su due rinuncia alle ferie ad agosto. Pesa l’assenza di interventi a favore del potere d’acquisto

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Le pinne, il fucile e gli occhiali della famosa canzone di Edoardo Vianello rischiano di diventare un miraggio negli anni del governo Meloni. I tempi sono cambiati e “la tavola blu” del mare di quel brano è diventata ormai un lusso. Lo raccontano le ricerche, lo conferma la vita di ogni giorno degli italiani. Un posto al sole, o meglio sotto l’ombrellone, è sempre più dispendioso. Le città non si svuotano del tutto nemmeno nei giorni di Ferragosto. Il motivo? I benefici del mini-taglio sull’Irpe