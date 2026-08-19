Il gran caos nella Lega. Ora è a rischio anche la legge elettorale

L’emendamento su preferenze e genere non è stato formalizzato. Il tumulto leghista potrebbe riaprire la discussione al Senato

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Nella Lega è scoppiato il “bubbone” nordista, e il calendario da oggi in avanti più che la solita agenda estiva dei big del partito sembra un campo minato: oggi sono attesi sul palco della Versiliana i due “dissidenti”, il presidente lombardo Attilio Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo fresco di libro in cui chiede «rinnovamento» nella Lega. Il 25 agosto, invece, il segretario nel mirino Matteo Salvini sarà al meeting di Rimini. Poi riprenderanno i lavori d’aula, fino alla data