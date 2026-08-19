i dissidenti sono soprattuto al Senato

Il gran caos nella Lega. Ora è a rischio anche la legge elettorale

Giulia Merlo
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19 agosto 2026 • 20:20

L’emendamento su preferenze e genere non è stato formalizzato. Il tumulto leghista potrebbe riaprire la discussione al Senato

Nella Lega è scoppiato il “bubbone” nordista, e il calendario da oggi in avanti più che la solita agenda estiva dei big del partito sembra un campo minato: oggi sono attesi sul palco della Versiliana i due “dissidenti”, il presidente lombardo Attilio Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo fresco di libro in cui chiede «rinnovamento» nella Lega. Il 25 agosto, invece, il segretario nel mirino Matteo Salvini sarà al meeting di Rimini. Poi riprenderanno i lavori d’aula, fino alla data

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.