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Salvini sfida i ribelli: «Mi aspetto che qualcuno si candidi al Congresso»

Francesco Crippa
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21 settembre 2026 • 21:06

Dopo Pontida si è riunito il Consiglio federale della Lega. Quattro ore di confronto con il leader che ha rilanciato l’appuntamento di ottobre: «Ancora nessuna data mi piacerebbe si svolgesse a Milano»

La partita è iniziata. Matteo Salvini attende uno sfidante che gli contenda il ruolo di leader della Lega. «Aspetto che si candidi a qualcun altro», ha detto a margine di un lungo Consiglio federale parlando del Congresso straordinario del partito che si terrà a ottobre. Si potrà discutere di tutto, ha aggiunto il segretario, compreso dello Statuto del partito. L’appuntamento è stata annunciato a sorpresa domenica dal palco di Pontida. Una mossa per prendere in contropiede i “dissidenti” nordist

Francesco Crippa
Francesco Crippa
Francesco Crippa

Cresciuto tra Milano e il suo hinterland, dopo aver cercato il suo posto nel mondo lavorando a Bologna, Roma e Trento alla fine è tornato a camminare sul pavé. Si occupa principalmente di politica e di esteri, tifa Inter ed è laureato in storia. Ama il calcio, la musica rap e i risotti. Non si prende mai troppo sul serio