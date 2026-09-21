Salvini sfida i ribelli: «Mi aspetto che qualcuno si candidi al Congresso»

Dopo Pontida si è riunito il Consiglio federale della Lega. Quattro ore di confronto con il leader che ha rilanciato l’appuntamento di ottobre: «Ancora nessuna data mi piacerebbe si svolgesse a Milano»

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La partita è iniziata. Matteo Salvini attende uno sfidante che gli contenda il ruolo di leader della Lega. «Aspetto che si candidi a qualcun altro», ha detto a margine di un lungo Consiglio federale parlando del Congresso straordinario del partito che si terrà a ottobre. Si potrà discutere di tutto, ha aggiunto il segretario, compreso dello Statuto del partito. L’appuntamento è stata annunciato a sorpresa domenica dal palco di Pontida. Una mossa per prendere in contropiede i “dissidenti” nordist