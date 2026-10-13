Aula vuota per Giorgetti e litigi sul taglio Irpef: la manovra è nel caos

I deputati si vendicano dei 131 voti di fiducia e disertano l’emiciclo. Approvati Dpfp e scostamento, ma sulle tasse è scontro con Tajani
La fotografia è quella di inizio giornata, alla Camera: il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, alle 9, parla dello scostamento di bilancio e delle prospettive economiche di fronte a un’aula praticamente deserta. I deputati della destra stanno arrivando in ritardo, alla spicciolata. Con la sua ironia british, Giorgetti saluta i pochi presenti nell’emiciclo di Montecitorio, poi sbuffa con Repubblica: «Non vogliono lavorare». Una maggioranza non solo spaccata, ma anche indolente. Le respon