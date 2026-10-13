Dal cdm sparisce la discussione sulla legge di bilancio

Aula vuota per Giorgetti e litigi sul taglio Irpef: la manovra è nel caos

Stefano Iannaccone
13 ottobre 2026 • 21:04
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I deputati si vendicano dei 131 voti di fiducia e disertano l’emiciclo. Approvati Dpfp e scostamento, ma sulle tasse è scontro con Tajani

La fotografia è quella di inizio giornata, alla Camera: il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, alle 9, parla dello scostamento di bilancio e delle prospettive economiche di fronte a un’aula praticamente deserta. I deputati della destra stanno arrivando in ritardo, alla spicciolata. Con la sua ironia british, Giorgetti saluta i pochi presenti nell’emiciclo di Montecitorio, poi sbuffa con Repubblica: «Non vogliono lavorare». Una maggioranza non solo spaccata, ma anche indolente. Le respon

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.