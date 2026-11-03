Messina: «Bene la tenuta dei conti»

Manovra ripudiata: la destra vuole già cambiare tutto

Stefano Iannaccone
03 novembre 2026 • 20:11
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Giorgetti sconfessato: la Lega vuole eliminare il taglio alle scuole, FdI valuta il rilancio del condono edilizio e Forza Italia punta a ritoccare le pensioni 

La Lega vuole intervenire sul taglio degli organici nelle scuole, ancora negato da Fratelli d’Italia, rinforzare il fondo per la previdenza, aumentare il prelievo per le banche, oltre a voler proporre, in sede parlamentare, l’abolizione del canone Rai. Forza Italia vuole invece intervenire sulla riduzione degli assegni pensionistici sopra i 2.400 euro. Fratelli d’Italia, come riportato da Repubblica, ripensa invece al condono edilizio da rilanciare attraverso un emendamento. La manovra è stata a

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.