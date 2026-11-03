Manovra ripudiata: la destra vuole già cambiare tutto

Giorgetti sconfessato: la Lega vuole eliminare il taglio alle scuole, FdI valuta il rilancio del condono edilizio e Forza Italia punta a ritoccare le pensioni
La Lega vuole intervenire sul taglio degli organici nelle scuole, ancora negato da Fratelli d’Italia, rinforzare il fondo per la previdenza, aumentare il prelievo per le banche, oltre a voler proporre, in sede parlamentare, l’abolizione del canone Rai. Forza Italia vuole invece intervenire sulla riduzione degli assegni pensionistici sopra i 2.400 euro. Fratelli d’Italia, come riportato da Repubblica, ripensa invece al condono edilizio da rilanciare attraverso un emendamento. La manovra è stata a