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Una manovra di slittamenti e ritardi. Addirittura, il primo pronunciamento sull’ammissibilità (ci saranno poi i ricorsi e il verdetto definitivo) degli emendamenti è stato rinviato di qualche ora nella giornata di ieri. L’attendismo è diventato il modello del governo Meloni. Anche sul caso degli ebook scolastici a prezzo scontato, la maggioranza ha deciso di non decidere. Dopo lo schiaffo al Senato a Forza Italia, c’è stato un accordo per arrivare a una dilatazione dei tempi sull’entrata in vigo