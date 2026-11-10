Finanziaria a rischio Consulta, Banche: «Misure incostituzionali»

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La manovra potrebbe addirittura avere una coda alla Corte costituzionale. Il governo Meloni ha collezionato un altro pasticcio: ha fatto i conti senza le banche, quando ha deciso di aumentare il livello di tassazione per ricavare circa 5 miliardi di euro (insieme alle misure sul settore assicurativo) con lo scopo di finanziare alcune misure della legge di Bilancio. Opzione Consulta Gli azionisti degli istituti di credito hanno fatto trapelare, in maniera informale, la possibilità di presentare u