Abi contro la manovra. meloni: «Golden power su Bpm? Vediamo»

Finanziaria a rischio Consulta, Banche: «Misure incostituzionali»

Stefano Iannaccone
10 novembre 2026 • 20:17
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In legge di Bilancio una somma di pasticci, Forza Italia vuole cancellare anche la exit tax. La premier difende il decreto Bollette: «Abbiamo fatto scelte coraggiose». Ma lo sconto è un caffè al mese

La manovra potrebbe addirittura avere una coda alla Corte costituzionale. Il governo Meloni ha collezionato un altro pasticcio: ha fatto i conti senza le banche, quando ha deciso di aumentare il livello di tassazione per ricavare circa 5 miliardi di euro (insieme alle misure sul settore assicurativo) con lo scopo di finanziare alcune misure della legge di Bilancio. Opzione Consulta Gli azionisti degli istituti di credito hanno fatto trapelare, in maniera informale, la possibilità di presentare u

Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.