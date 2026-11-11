Bollo auto, alert delle regioni: «Le coperture sono a rischio»

Nuove audizioni alla Camera sulla manovra: gli enti locali bocciano la misura spot di Meloni. E Confindustria boccia gli sgravi per le assunzioni: «In questo momento servono a poco». Confermata la “mazzata” per i pensionati
Una mazzata su milioni di pensionati che perderanno almeno 500 euro in media nel 2027, che si aggiunge al drenaggio fiscale di questi anni. I dubbi delle regioni sull’effettiva copertura delle spese per la cancellazione del bollo auto. E anche le perplessità degli industriali sulle misure per favorire le assunzioni con la previsione di un Pil in crescita solo dello 0,6 per cento il prossimo anno. Benvenuti in un altro giorno di ordinario calvario della manovra economica. Più tasse per turisti