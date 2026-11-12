l’aiutino ai privati

Un governo amico, per la sanità arriva il “salva-Angelucci”

Stefano Iannaccone
12 novembre 2026 • 21:20Aggiornato, 12 novembre 2026 • 21:20
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Un emendamento di Forza Italia e meloniani al ddl Concorrenza garantisce il rinnovo automatico dei contratti per le società accreditate al sistema sanitario

Il disegno di legge sulla Concorrenza vuole frenare sulla concorrenza. Specie in materia di sanità privata. Un emendamento al provvedimento, presentato dal centrodestra, punta a confezionare un regalo di Natale ai colossi del settore, tra cui spicca Antonio Angelucci, deputato della Lega e capostipite dell’impero delle cliniche private e di un polo editoriale di centrodestra. La strategia limita l’accesso al mercato di nuovi player. Se la proposta dovesse essere approvata, i bandi di gara per i

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.