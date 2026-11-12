Un governo amico, per la sanità arriva il “salva-Angelucci”

Un emendamento di Forza Italia e meloniani al ddl Concorrenza garantisce il rinnovo automatico dei contratti per le società accreditate al sistema sanitario
Il disegno di legge sulla Concorrenza vuole frenare sulla concorrenza. Specie in materia di sanità privata. Un emendamento al provvedimento, presentato dal centrodestra, punta a confezionare un regalo di Natale ai colossi del settore, tra cui spicca Antonio Angelucci, deputato della Lega e capostipite dell’impero delle cliniche private e di un polo editoriale di centrodestra. La strategia limita l’accesso al mercato di nuovi player. Se la proposta dovesse essere approvata, i bandi di gara per i