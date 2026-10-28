«Pensiamo ai giovani»: ma il governo vara mance e misure spot

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Niente di nuovo sotto il sole di Palazzo Chigi: bonus e mance nella legge di Bilancio che guardano alle elezioni. Le previsioni della vigilia non sono state smentite. Il governo ha approvato la manovra economica da 26 miliardi di euro. Un piccolo cambiamento è nella cifra: poco più ampia dei 24,5 miliardi di euro previsti inizialmente. Giorgia Meloni ha trovato la narrazione su cui puntare: una manovra per i giovani. «Non diamo risposte a chi sfascia le vetrine, ma a chi vuole dimostrare il prop