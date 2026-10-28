la destra approva la legge di Bilancio da 26 miliardi

«Pensiamo ai giovani»: ma il governo vara mance e misure spot

Stefano Iannaccone
28 ottobre 2026 • 21:07
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Dote una tantum di 2.500 euro per gli assunti con meno di 30 anni. Aumento dell’Ires per le banche e le assicurazioni. Taglietto sull’Irpef

Niente di nuovo sotto il sole di Palazzo Chigi: bonus e mance nella legge di Bilancio che guardano alle elezioni. Le previsioni della vigilia non sono state smentite. Il governo ha approvato la manovra economica da 26 miliardi di euro. Un piccolo cambiamento è nella cifra: poco più ampia dei 24,5 miliardi di euro previsti inizialmente. Giorgia Meloni ha trovato la narrazione su cui puntare: una manovra per i giovani. «Non diamo risposte a chi sfascia le vetrine, ma a chi vuole dimostrare il prop

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.