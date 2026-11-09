La Corte dei Conti boccia la manovra: «Le agevolazioni durano solo per il 2027»

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La manovra del governo scade in un anno. E anche la gran parte delle coperture è una tantum. La Corte dei conti ha messo nero su bianco uno dei nodi della legge di Bilancio: passato l’anno elettorale, la pesante eredità sarà scaricata sulle spalle del nuovo governo di qualsiasi colore. È la filosofia del provvedimento, firmato da Giancarlo Giorgetti e Giorgia Meloni, che dovranno passare le forche caudine delle audizioni, iniziate ieri alla Camera. Intanto a Palazzo Chigi è stato approvato il de