in aula iniziata la discussione sul melonellum

FdI partito pigliatutto. Meloni vuole divorare gli alleati e Vannacci

Giulia Merlo
30 settembre 2026 • 20:24
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L’opposizione: «Legge incostituzionale, toccherà alla Consulta». Dentro Forza Italia riesplode lo scontro tra Occhiuto e Tajani

È cominciata la disfida d’aula sulla legge elettorale, ora davanti all’assemblea di Montecitorio per il via libera definitivo. L’attenzione è subito massima, anche se i passaggi delicati arriveranno la prossima settimana con i voti di fiducia sui singoli articoli: lì la maggioranza si peserà, sfidando i franchi tiratori che hanno affossato la prima versione del Melonellum a luglio. Intanto, però, il clima della Camera misura quello politico dentro la maggioranza ma anche nell’opposizione. L’avve

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.