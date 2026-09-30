FdI partito pigliatutto. Meloni vuole divorare gli alleati e Vannacci

L’opposizione: «Legge incostituzionale, toccherà alla Consulta». Dentro Forza Italia riesplode lo scontro tra Occhiuto e Tajani

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È cominciata la disfida d’aula sulla legge elettorale, ora davanti all’assemblea di Montecitorio per il via libera definitivo. L’attenzione è subito massima, anche se i passaggi delicati arriveranno la prossima settimana con i voti di fiducia sui singoli articoli: lì la maggioranza si peserà, sfidando i franchi tiratori che hanno affossato la prima versione del Melonellum a luglio. Intanto, però, il clima della Camera misura quello politico dentro la maggioranza ma anche nell’opposizione. L’avve