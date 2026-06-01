l’analisi

Legge elettorale, Meloni ha troppa fretta. Il rischio di una norma stile Frankenstein

Gianluca Passarellipolitologo
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01 giugno 2026 • 19:22Aggiornato, 01 giugno 2026 • 19:52

Il Consiglio d’Europa nel 2024 ha ribadito che è meglio non modificare le regole elettive quando manca meno di un anno al voto. Ma la premier è pronta a rianimare la proposta precedente assemblando pezzi diversi e producendo così un mostro politico

Giorgia Meloni ha deciso che bisogna modificare il sistema elettorale. La proposta di legge in discussione alla Camera, e in approvazione entro fine mese, presenta vari profili di illegittimità costituzionale, ma pare che la destra sia pronta e disponibile a correre il rischio di una bocciatura. Oltre trecento deputati nominati e settanta super nominati per il premio di maggioranza, liste lunghe e senza preferenze esprimibili per gli elettori, zero rapporto eletto/elettore come per il collegio u

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Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo

Professore in Scienza politica e Politica comparata presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza. È autore, tra l’altro, di: Eleggere il presidente. Gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi (2024); Stati Uniti d'Europa (2024); Il Presidente della Repubblica in Italia (2022); La Lega di Salvini. Estrema destra di governo (2018). È curatore della collana Presidential Politics (Palgrave).