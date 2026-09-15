Finte preferenze “alla greca”, questa legge elettorale va rigettata

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La maggioranza di destra-centro ha approvato l’ennesima versione della legge elettorale, introducendo le preferenze, o meglio una parvenza. La norma prevede che il primo della lista non competa con gli altri compagni di partito. Si tratta del sistema elettorale utilizzato a Cipro e in Grecia

Giorgia Meloni è affascinata dal Medio Oriente quale fonte per le contro-riforme elettorali e istituzionali. Dopo l’infatuazione per il maldetto “premierato”, esistito solo a Gerusalemme dove lo hanno abolito rapidamente, la presidente del Consiglio si è rivolta ancora a Est per ispirazione nella modifica del sistema elettorale. La maggioranza di destra-centro ha approvato l’ennesima versione della legge elettorale, introducendo le preferenze, o meglio una parvenza. La norma prevede il primo del