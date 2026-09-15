l’analisi

Finte preferenze “alla greca”, questa legge elettorale va rigettata

Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo
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15 settembre 2026 • 20:44

La maggioranza di destra-centro ha approvato l’ennesima versione della legge elettorale, introducendo le preferenze, o meglio una parvenza. La norma prevede che il primo della lista non competa con gli altri compagni di partito. Si tratta del sistema elettorale utilizzato a Cipro e in Grecia

Giorgia Meloni è affascinata dal Medio Oriente quale fonte per le contro-riforme elettorali e istituzionali. Dopo l’infatuazione per il maldetto “premierato”, esistito solo a Gerusalemme dove lo hanno abolito rapidamente, la presidente del Consiglio si è rivolta ancora a Est per ispirazione nella modifica del sistema elettorale. La maggioranza di destra-centro ha approvato l’ennesima versione della legge elettorale, introducendo le preferenze, o meglio una parvenza. La norma prevede il primo del

Gianluca Passarelli
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Gianluca Passarellipolitologo

Professore in Scienza politica e Politica comparata presso il dipartimento di Scienze politiche della Sapienza. È autore, tra l’altro, di: La roccia di Ventotene - Storia di un manifesto antisovranista (2025); Eleggere il presidente - Gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi (2024); Stati Uniti d'Europa (2024); Il Presidente della Repubblica in Italia (2022); La Lega di Salvini - Estrema destra di governo (2018). È curatore della collana Presidential Politics (Palgrave).

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