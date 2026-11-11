Contro il premierato mascherato

Legge elettorale, ricorsi ad alta velocità: conto alla rovescia per il Melonellum

Daniela Preziosi
11 novembre 2026 • 20:37
Segui Domani su Google

Mancano all’appello le convocazioni di solo sei dei venticinque tribunali interpellati. Prossima tappa, la decisione della Consulta. Il costituzionalista Zaccaria: «Sono ottimista sui prossimi passaggi. I ricorrenti sono la ripartenza del movimento in difesa della Costituzione»

I tempi sono record, ma in realtà non stupisce troppo che, a due settimane dal deposito dei ricorsi contro la legge elettorale, siano già state fissate diciannove udienze in altrettanti tribunali. L’annuncio arriva da Pietro Adami, Maria Agostina Cabiddu, Enrico Grosso e Roberto Zaccaria, i costituzionalisti promotori dei ricorsi depositati lo scorso 26 ottobre, due giorni dopo l’entrata in vigore della riforma, nei 25 tribunali d’Italia sede di corti d’Appello. L’obiettivo della mossa tempestiv

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.