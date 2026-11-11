Legge elettorale, ricorsi ad alta velocità: conto alla rovescia per il Melonellum

Mancano all’appello le convocazioni di solo sei dei venticinque tribunali interpellati. Prossima tappa, la decisione della Consulta. Il costituzionalista Zaccaria: «Sono ottimista sui prossimi passaggi. I ricorrenti sono la ripartenza del movimento in difesa della Costituzione»

true false

I tempi sono record, ma in realtà non stupisce troppo che, a due settimane dal deposito dei ricorsi contro la legge elettorale, siano già state fissate diciannove udienze in altrettanti tribunali. L’annuncio arriva da Pietro Adami, Maria Agostina Cabiddu, Enrico Grosso e Roberto Zaccaria, i costituzionalisti promotori dei ricorsi depositati lo scorso 26 ottobre, due giorni dopo l’entrata in vigore della riforma, nei 25 tribunali d’Italia sede di corti d’Appello. L’obiettivo della mossa tempestiv