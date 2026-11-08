Leghisti in salsa trumpiana, estremisti in marcia su Roma

Si tratta dell’evento inaugurale del Progetto rinascita italiana nato tra New York e l’Italia. Tra gli ospiti l’eurodeputata leghista Ceccardi e l’attivista graziata da Donald per Capitol Hill

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A Roma, il prossimo 13 novembre, si sono dati appuntamento un’attivista americana graziata da Donald Trump dopo l’incriminazione per l’assalto a Capitol Hill, il leader dell’Ukip, il fondatore di un movimento portoghese che invoca la «remigrazione», un’eurodeputata della Lega, esponenti di Futuro nazionale e alcuni influencer «anti degrado» finiti in cronaca per il pestaggio di Venezia. Il titolo è All Roads Lead to Rome e quelle che portano a Roma sembrano essere le tante strade dell’ultradestr