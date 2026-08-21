Un anno fa lo sgombero del Leoncavallo, ma Milano non sa quale sia il suo destino

Il dato politico è semplice: nessuna soluzione. Nessuna proposta concreta dalla politica e dall’imprenditoria milanese. Ed è forse questo il dato più pesante. Perché mentre il governo sembra avere le idee chiarissime quale debba essere il destino degli spazi occupati, Milano sembra non sapere quale debba essere il suo
A dare l’allarme un ragazzo che ha passato la notte dormendo in furgone davanti al Leoncavallo. È l’alba di un giorno che Milano, ancora mezza vuota per le ferie d’agosto, non si aspettava. Poche parole, dette con agitazione: «Stanno sgomberando». Poi i telefoni iniziano a squillare. Una chiamata dopo l’altra. I messaggi corrono più veloci delle informazioni. Qualcuno pensa a un controllo, qualcun altro a un falso allarme. L’incredulità viene prima della rabbia. Nessuna e nessuno si aspettava da