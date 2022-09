Ora che non ci sono più i sondaggi e mancano pochi giorni al voto, resta la domanda: è tutto già deciso? Le ultime rilevazioni davano Fratelli d'Italia saldamente in testa, con Giorgia Meloni avviata verso palazzo Chigi. Ma è davvero così o ci può ancora essere qualche sorpresa? Il centrosinistra può rimontare? E quali sono le tattiche per il voto davvero utile?

Stefano Feltri, direttore di Domani, ne discute con Salvatore Vassallo, politologo, professore all'Università di Bologna e direttore dell'Istituto Cattaneo.

