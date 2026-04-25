il vocabolario di camerati e patrioti

Nazione, confini, remigrazione. I mantra del lessico sovranista

Marika Ikonomu
25 aprile 2026 • 07:00

Le “nuove” parole usate dalla destra e dai neofascisti vari nascondono concetti vecchi. La discriminazione, le deportazioni, la razza. Un’eredità che ripropongono sotto falso nome

La destra di governo, insieme ai movimenti di estrema destra italiani ed europei, da anni lavora a un’operazione linguistica e culturale. Soprattutto da quando il partito erede del Movimento Sociale Italiano, Fratelli d’Italia, è al governo e i leader sovranisti hanno raggiunto le istituzioni in Europa. Rinominare, omettere, ricordare in modo selettivo, svuotare i diritti lasciando involucri vuoti, riproporre dietro a termini giuridici, propri della democrazia e dello Stato di diritto, politiche

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Marika Ikonomu
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Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali