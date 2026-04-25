Nazione, confini, remigrazione. I mantra del lessico sovranista

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La destra di governo, insieme ai movimenti di estrema destra italiani ed europei, da anni lavora a un’operazione linguistica e culturale. Soprattutto da quando il partito erede del Movimento Sociale Italiano, Fratelli d’Italia, è al governo e i leader sovranisti hanno raggiunto le istituzioni in Europa. Rinominare, omettere, ricordare in modo selettivo, svuotare i diritti lasciando involucri vuoti, riproporre dietro a termini giuridici, propri della democrazia e dello Stato di diritto, politiche