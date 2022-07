In un’intervista a Repubblica il segretario del Pd chiude definitivamente la porta a Giuseppe Conte: «Il percorso comune si è interrotto il 20 luglio e non può riprendere, è stato un punto di non ritorno. Lo avevo avvertito». Mano tesa a Calenda e ai fuoriusciti Fi. Contro Meloni «potrei parlare di rischio fascismo, ma non farò una campagna sugli -ismi, bensì su fatti concreti».

«La scelta è chiara, o noi o Meloni, due Italie profondamente diverse», dice Enrico Letta a Repubblica, e cita le ultime parole dello storico segretario del Partito Comunisra, Enrico Berlinguer, dice che quella del Pd sarà «una campagna casa per casa, strada per strada» e chiude definitivamente la porta a Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 stelle.

La lista

Letta punta a una lista aperta ed espansiva che includa il ministro Roberto Speranza di articolo 1. Tende la mano al fuoriuscito Luigi Di Maio e per Matteo Renzi garantisce che «parlermo con tutti». Con Carlo Calenda «discuteremo con lui con spirito costruttivo». E anche con gli ex ministri di Forza Italia: «Lo dico anche a chi a casa mia storce il naso».

L'agenda Draghi punto di partenza, ma il Pd decide di andare avanti «su lavoro, giustizia sociale, lotta alle disuguaglianze e diritti». Ma con i Cinque stelle non si torna indietro: il 20 luglio è stato punto di non ritorno. «Il percorso comune si è interrotto il 20 luglio e non può riprendere, è stato un punto di non ritorno. Lo avevo avvertito che non votare la prima fiducia sarebbe stato lo sparo di Sarajevo».

Contro Meloni annuncia una battaglia sui temi: «Certo potrei parlare di rischio fascismo, ma non farò una campagna sugli -ismi, bensì su fatti concreti. Chi ha fatto cadere il governo è già costato agli italiani una quattordicesima, perché è tramontato il taglio del cuneo fiscale che avrebbe dato ai lavoratori un mensilità in più a fine anno. Lo riproporremo nel nostro programma».

