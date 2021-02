Nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 febbraio 2021, l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna dietro alla cattedra dell’università. L’ex premier, infatti, alle 15.30 tiene una lezione all’università di Firenze (la stessa in cui ricopriva il ruolo di professore ordinario di diritto privato, prima di congedarsi per approdare a Palazzo Chigi), nel Dipartimento di Scienze Giuridiche. Il titolo della lectio è “Tutela della salute e salvaguardia dell’economia: lezioni dalla pandemia”. Nel rispetto delle norme anti-Covid-19, l’evento viene trasmesso solo in streaming e non ha pubblico. Di seguito, il video della lezione di Conte.

Prima della lezione, l’ex premier è stato accolto dal rettore dell’università fiorentina, Luigi Dei. Sebbene per lui sia un momento molto particolare, dopo l’addio a Palazzo Chigi e per il pressing del Movimento Cinque Stelle con Luigi Di Maio che lo vorrebbe alla guida del partito, Conte è stato molto chiaro: «Uscendo dall'orizzonte della cronaca ed entrando nella dimensione della storia saranno possibili bilanci e meditazioni ponderate. Non intendo entrare in valutazioni di merito sulle decisioni assunte», ha detto. L’evento è trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube dell’università di Firenze.

