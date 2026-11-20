150 milioni per gli editori di testi scolastici. Alcuni però li realizzano in Asia. È tutto legale, manca un regolamento che vincoli gli aiuti alla produzione nazionale

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Non c’è pace per i libri di testo delle scuole. Giovedì la maggioranza al Senato ha approvato l’emendamento al dl Scuola che impone agli editori di fornire libri di testo in versione digitale stampabile a metà del prezzo della versione cartacea. Un provvedimento farsa: i tecnici di settore spiegano che il prezzo del digitale oggi è del 30 per cento inferiore al prezzo di copertina. L’attuale digitale adottato è del 3 per cento. Di cui, una volta avviata la scuola, il 90 per cento degli studenti