true false

Roma - L’antipasto della manovra è servito. La maggioranza va in frantumi: Forza Italia non ne può più degli alleati. Da mesi il partito di Antonio Tajani viene umiliato su tutti i dossier più delicati: dalle banche ai libri. E se non ci fosse da approvare la legge di Bilancio, la locuzione crisi di governo non sarebbe lunare. I parlamentari più vicini a Marina Berlusconi hanno rotto gli indugi, sfidando apertamente Fratelli d’Italia e Lega. Perdendo la sfida nei numeri Questa volta non ci sono