Perché non corriamo più a votare senza rimpiangere i bei tempi

A ogni tornata elettorale per colpa dell’astensionismo si parla della morte dei partiti. Piero Ignazi, che ai partiti ha dedicato una vita di studi, ha dedicato a questo tema un libro denso e appassionato, Alle urne, alle urne! I partiti dall’altare alla polvere (il Mulino, 2026 )

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Non passa tornata elettorale senza che si pianga l’astensionismo «record», per poi dimenticarsene il lunedì successivo. I partiti, ci dicono, sono morti: basta un leader, un buon comunicatore, magari un algoritmo. Questo lamento ricorrente mi irrita quanto l’allegra liquidazione dei partiti. Chi lo intona raramente si chiede come ci siamo arrivati. E quasi mai sa da dove eravamo partiti. Piero Ignazi, che ai partiti ha dedicato una vita di studi, lo sa benissimo e lo racconta in un libro denso e