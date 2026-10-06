D’Alema sulle tracce di una comunità: c’era una volta il Pci

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È il 1984, siamo sul Dc9 del presidente Sandro Pertini, di ritorno da Mosca, dai funerali di Andropov. Il presidente ha invitato Giulio Andreotti, ministro degli Esteri, e la delegazia dei comunisti, Enrico Berlinguer, Paolo Bufalini e Massimo D’Alema. Pertini impone uno scopone, Andreotti fa coppia con un giovanissimo D’Alema – e che coppia – , i due stravincono. Pertini esplode insulti irriferibili, infatti non riferiti nel dettaglio. Berlinguer prende da parte il giovane segretario della Pugl