D’Alema sulle tracce di una comunità: c’era una volta il Pci

L’ex presidente del Consiglio firma l’ambiziosa autobiografia di tutta la sua generazione, della vicenda collettiva dei giovani comunisti degli anni Settanta che «fu portatrice di una grande spinta al cambiamento». Tra aneddoti e analisi cerca risposta alla domanda: cosa resta di quel «paese nel paese»?
È il 1984, siamo sul Dc9 del presidente Sandro Pertini, di ritorno da Mosca, dai funerali di Andropov. Il presidente ha invitato Giulio Andreotti, ministro degli Esteri, e la delegazia dei comunisti, Enrico Berlinguer, Paolo Bufalini e Massimo D’Alema. Pertini impone uno scopone, Andreotti fa coppia con un giovanissimo D’Alema – e che coppia – , i due stravincono. Pertini esplode insulti irriferibili, infatti non riferiti nel dettaglio. Berlinguer prende da parte il giovane segretario della Pugl