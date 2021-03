Alberto Giovanni Gerli ha preferito fare un passo indietro. L’ingegnere nominato martedì ha comunicato la sua rinuncia all’incarico all'interno del nuovo Cts. Lo ha fatto sapere il dipartimento della Protezione civile. L'ingegner Gerli era uno dei 12 membri del comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza di protezione civile. Gerli, che si era fatto notare per le sue previsioni sull’andamento della pandemia e i suoi interventi in merito su You Tube, veniva dato in quota lega tra i nuovi nominati.

Appena selezionato però aveva subito sollevato le critiche di molti circa l’attendibilità delle sue capacità, dato che le sue previsioni, che lui dichiara essere fondate su calcoli matematici, si erano dimostrate spesso non veritiere. Gerli, che ha fatto opera di divulgazione delle sue teorie, in passato aveva sponsorizzato i suoi approfondimenti cercando di coinvolgere politici e celebrità, tra cui Fedez e Chiara Ferragni.

