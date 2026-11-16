Linus pensa a lasciare Radio Deejay

Il direttore di Radio Deejay Linus sta valutando di lasciare a fine anno dopo una lunghissima carriera nell’emittente. I rapporti con la nuova proprietà sono dei migliori. Ma per il gruppo di Kyriakou sarebbe un grosso problema

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Linus potrebbe anche lasciare la sua storica “casa”, Radio Deejay, in cui è direttore oltre che conduttore. Il contratto è in scadenza a fine anno e dopo oltre 40 anni nell’emittente non è più convinto di restare. Il rinnovo, insomma, non è una formalità come in passato. Il rapporto con la nuova proprietà, dopo l’acquisizione del gruppo Antenna guidati da Theo Kyriakou, non è lo stesso della precedente gestione. Linus, secondo quanto raccontano a Domani, ha rivelato ai suoi più stretti collabora