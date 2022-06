Domani è un giornale nato durante la pandemia, in digitale e su carta. La sua comunità si è formata, in Italia e all’estero, prima di tutto a distanza. Da quanto le misure di sicurezza lo hanno reso possibile, Domani ha iniziato a organizzare incontri sul territorio per connettere la sua comunità di lettori e autori con i territori che il giornale racconta.

Dopo il grande successo dell’evento 2021 a Parma, con oltre 4.000 presenze e speaker di primo piano tra governo, istituzioni locali, giornalismo e cultura, Domani porta il suo format di incontri dal vivo a Modena.

Modena è una città con la quale Domani ha una profonda connessione: sono modenesi di origine il direttore, Stefano Feltri, il caporedattore Mattia Ferraresi, il responsabile delle pagine culturali, Beppe Cottafavi, e a Modena si è formato professionalmente uno degli inviati di punta, Giovanni Tizian, con le sue inchieste sulla ndrangheta in Emilia.

Inoltre, sono modenesi di origine o di adozione molti dei collaboratori più noti del giornale, da Walter Siti a Ugo Cornia a Fabiano Massimi alla direttrice delle Gallerie Estensi Martina Bagnoli. E tanti altri editorialisti che parteciperanno alla festa di Modena: da Gianpaolo Caselli ad Alfredo Roma a padre Lorenzo Prezzi e Matteo Al Kalak.

L’evento di Domani alterna momenti di approfondimento con altri di intrattenimento, sempre in dialogo con i partner locali dell’iniziativa.

Gli eventi vengono condivisi, in digitale, dalle pagine social e dal sito di editorialedomani.it

La tre giorni che si apre venerdì 24 giugno sarà l’occasione per raccontare l’attualità attraverso le firme e le iniziative del giornale, ma anche per esplorare altri lati della crescente comunità di Domani, dai racconti ai fumetti.

Dal segretario del Pd Enrico Letta alla sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra al commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni all’ambasciatore Stefano Pontecorvo: sono molti gli ospiti istituzionali che discuteranno con i giornalisti di Domani.

Si parlerà di guerra e politica e di inflazione, ma anche di cultura digitale e comicità. E molto di cibo e di come gli sconvolgimenti globali arrivano fin sulle nostre tavole.

Nei suoi primi due anni di vita Domani ha declinato la sua identità attraverso allegati tematici che hanno aggregato le firme più interessanti e gli esperti più autorevoli: dalla geopolitica al cibo fino ai racconti e al cabaret culturale che riempie le pagine di Finzioni, l’allegato culturale.

A Modena tutte queste anime del giornale si incontrano per discutere con i lettori dei temi che attraversano le pagine di Domani: Selvaggia Lucarelli e Filippo Ceccarelli discuteranno di quanto contano davvero i social; Dario Fabbri, Mattia Ferraresi, Mara Morini e tanti altri analizzeranno le conseguenze della guerra in Ucraina; Emiliano Fittipaldi, Giovanni Tizian e Attilio Bolzoni parleranno di mafie e giornalismo di inchiesta.

Ogni sera, per svagarsi un po’ dopo i dibattiti della giornata, ci saranno gli spazi di cabaret culturale a cura di Beppe Cottafavi con Ugo Cornia, Alessandro Bergonzoni e Andra “Pojana” Pennacchi.

Tutti gli eventi sono gratuiti e saranno trasmessi anche in streaming dai canali di Domani

L’Italia di Domani – Modena, Teatro Fondazione San Carlo

Venerdì 24 giugno

15.15-16.15 Il giornalismo di Domani

Antonio Campo Dall’Orto, presidente di Editoriale Domani

Ermes Ferrari, responsabile comunicazione e studi della Cna Modena

Emiliano Fittipaldi, vicedirettore di Domani

Daniela Preziosi, inviata di Domani

16.30-17.15 Spesa e potere d’acquisto: come proteggere le famiglie

Edy Gambetti, vicepresidente di Coop Alleanza

Mauro Lusetti, Presidente Legacoop nazionale

Alfredo Roma, economista e firma di Domani

Sonia Ricci, curatrice del nuovo inserto Domani – Cibo

17.30-18.30 Tra inflazione e recessione: che può fare il governo

Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria all’Economia

Stefano Feltri, direttore di Domani

18.30-19.30 Intervista con l’ambasciatore Stefano Pontecorvo

Emiliano Fittipaldi, vicedirettore di Domani

Stefano Feltri, direttore di Domani

20.45-22 La vita in ordine alfabetico

letture di Ugo Cornia, scrittore

Sabato 25 giugno

11.30-12 Saluti istituzionali

12-13 Verso le elezioni: arriva il partito pacifista?

Vitalba Azzollini, giurista, editorialista di Domani

Lorenzo Prezzi, direttore Settimananews, editorialista di Domani

Salvatore Vassallo, politologo, editorialista di Domani

Nicola Imberti, vice caporedattore di Domani

14-15 Intervista con Enrico Letta

Stefano Feltri, direttore di Domani

Daniela Preziosi, inviata di Domani

15.15-16.00 Dall’inflazione alla recessione: le risposte dell’Ue

Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici e monetari (in collegamento)

Francesca De Benedetti, giornalista di Domani

Stefano Feltri, direttore di Domani

16.00-17.00 Trent’anni dalle stragi di mafia: tempo sprecato?

Giovanni Tizian, inviato di Domani

Attilio Bolzoni, giornalista di Domani

Giulia Merlo, giornalista di Domani

17.15-18.15 La sfida globale del cibo di Domani

Francesco Formisano, Managing Director BF agro-industriale gruppo BF spa

Davide Longoni, panificatore ed editore

Ettore Rocchi, Consigliere delegato Gruppo Bonterre

Ferdinando Cotugno, collaboratore di Domani

Sonia Ricci, curatrice dell’allegato Domani – Cibo

18.30-19 Geopolitica della crisi: dopo l’Ucraina

Dario Fabbri, editorialista di Scenari (in collegamento)

19.15-20.15 SCENARI: Il mondo di Putin

Gianpaolo Caselli, economista, editorialista di Domani

Mattia Ferraresi, caporedattore di Domani e curatore di Scenari

Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio di Modena

Mara Morini, politologa, editorialista di Domani e Scenari

Francesco Strazzari, politologo, editorialista di Scenari

21.15-22.15 Il punto di vista del Pojana

Andrea Pennacchi

Domenica 26 giugno

12.00-13.00 Il nuovo sapere digitale

Matteo Al Kalak, storico, Università di Modena

Martina Bagnoli, direttrice Galleria Estense di Modena

Giulio Blasi, Ceo di Mlol

Francesca De Benedetti, giornalista di Domani

Andrea Zanni, divulgatore digitale

14.00-15.00 Finzioni, la nuova scrittura

Jonathan Bazzi, scrittore, editorialista di Domani e Finzioni

Beppe Cottafavi, curatore di Finzioni

Ginevra Lamberti, scrittrice, editorialista di Domani e Finzioni

Francesco Pacifico, scrittore, editorialista di Domani e Finzioni

15.15- 16.15 I fumetti di Domani

Dario Campagna, vignettista e illustratore

Tito Faraci, sceneggiatore ed editor

Nicola Imberti, vice caporedattore di Domani

Michela Rossi aka Sonno, curatrice del mensile Domani – Fumetti

16.15-17 Domani: un giornale nuovo

Antonio Campo Dall’Orto, presidente Editoriale Domani

Carlo De Benedetti, editore di Domani

Stefano Feltri, direttore di Domani

17.15-17.45 Pnrr: a che punto è la transizione

Paolo Pallotti, Enel

Alfredo Roma, economista ed editorialista di Domani

Francesca De Benedetti, giornalista di Domani

18.00-19.15 Il nostro presente social

Filippo Ceccarelli, giornalista e scrittore

Beppe Cottafavi, curatore di Finzioni

Stefano Feltri, direttore di Domani

Selvaggia Lucarelli, editorialista di Domani

19.15-19.30 Workshop: come nasce un giornale

20.45-22 Una serata con Alessandro Bergonzoni

