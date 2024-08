L’Italia indica Raffaele Fitto come commissario europeo nella nuova commissione presieduta da Ursula von der Leyen. «Ho ricevuto la lettera della presidente della commissione europea von der Leyen con la quale si chiede al governo la designazione della proposta di candidato italiano al ruolo di commissario europeo. Si tratta di una scelta delicata e molto importante per noi e per l’Italia. La nostra scelta ricade su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultati: il ministro Raffaele Fitto».

Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il Consiglio dei ministri ha comunicato la sua decisione. «Oggi stesso – ha detto la premier – comunicherò alla presidente von der Leyen il nome e chiedo a tutti di rivolgere un applauso e un grande in bocca al lupo a Raffaele, che avrà davanti un compito estremamente complesso e allo stesso entusiasmante».

Fitto – 55 anni, di Magli in provincia di Lecce – è deputato di Fdi, prima dell'incarico come ministro degli Affari europei nel governo Meloni è stato ministro per le Regioni nei governi Berlusconi dal 2008 al 2011, presidente della Regione Puglia dal 2000 al 2005 e poi per 10 anni europarlamentare, passando dal Ppe all'Ecr.

