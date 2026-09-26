I travagli del campo largo

Lo scoglio del centro. La strana guerra ibrida fra Pd e Cinque stelle

Daniela Preziosi
26 settembre 2026 • 07:00
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Il tavolo del programma comune ancora non si vede all’orizzonte. E il vero problema non è l’invio delle armi all’Ucraina: sono gli invitati

Al tavolo del centrosinistra «sicuramente ci saremo», «noi non siamo il campo largo ma siamo con i valori dentro il centrosinistra, il nostro obiettivo è partecipare al programma e cambiarlo in meglio». Su Sky TG24, Marianna Madia ha affermato, con angelica tranquillità, una cosa che all’apparenza dovrebbe essere pacifica e scontata: alle riunioni dell’alleanza, quando saranno convocate, ci sarà un rappresentante della Casa riformista, alias Italia viva di Matteo Renzi. La cosa però nella costit

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.