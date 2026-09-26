Lo scoglio del centro. La strana guerra ibrida fra Pd e Cinque stelle

Il tavolo del programma comune ancora non si vede all’orizzonte. E il vero problema non è l’invio delle armi all’Ucraina: sono gli invitati

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Al tavolo del centrosinistra «sicuramente ci saremo», «noi non siamo il campo largo ma siamo con i valori dentro il centrosinistra, il nostro obiettivo è partecipare al programma e cambiarlo in meglio». Su Sky TG24, Marianna Madia ha affermato, con angelica tranquillità, una cosa che all’apparenza dovrebbe essere pacifica e scontata: alle riunioni dell’alleanza, quando saranno convocate, ci sarà un rappresentante della Casa riformista, alias Italia viva di Matteo Renzi. La cosa però nella costit