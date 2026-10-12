Longobardi atto secondo: Meloni lo arruola per il voto a Roma e Milano

Il social media manager di Meloni, Tommaso Longobardi, è andato via da Palazzo Chigi per avere maggiore libertà di azione. Sempre più solido il rapporto con Esperia. Mentre la premier vuole affidargli la comunicazione per le elezioni amministrative più importanti
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Chiusa una porta, quella di Palazzo Chigi, per Tommaso Longobardi si è spalancato il portone della campagna elettorale di Palazzo Chigi. E non solo. La sua sfera di influenza è destinata ad allargarsi. Il social media manager di Giorgia Meloni, mente della Bestia di comunicazione della fiamma, si è accomiatato dall’incarico alla presidenza del Consiglio nelle scorse settimane. Si mormorava di malumori, perché la premier ha chiesto di «comunicare meglio quanto fatto finora». Il messaggio non era