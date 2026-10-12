Longobardi atto secondo: Meloni lo arruola per il voto a Roma e Milano

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Chiusa una porta, quella di Palazzo Chigi, per Tommaso Longobardi si è spalancato il portone della campagna elettorale di Palazzo Chigi. E non solo. La sua sfera di influenza è destinata ad allargarsi. Il social media manager di Giorgia Meloni, mente della Bestia di comunicazione della fiamma, si è accomiatato dall’incarico alla presidenza del Consiglio nelle scorse settimane. Si mormorava di malumori, perché la premier ha chiesto di «comunicare meglio quanto fatto finora». Il messaggio non era