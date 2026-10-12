Razza Poltrona

Longobardi atto secondo: Meloni lo arruola per il voto a Roma e Milano

Stefano Iannaccone
12 ottobre 2026 • 07:00
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Il social media manager di Meloni, Tommaso Longobardi, è andato via da Palazzo Chigi per avere maggiore libertà di azione. Sempre più solido il rapporto con Esperia. Mentre la premier vuole affidargli la comunicazione per le elezioni amministrative più importanti

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Chiusa una porta, quella di Palazzo Chigi, per Tommaso Longobardi si è spalancato il portone della campagna elettorale di Palazzo Chigi. E non solo. La sua sfera di influenza è destinata ad allargarsi. Il social media manager di Giorgia Meloni, mente della Bestia di comunicazione della fiamma, si è accomiatato dall’incarico alla presidenza del Consiglio nelle scorse settimane. Si mormorava di malumori, perché la premier ha chiesto di «comunicare meglio quanto fatto finora». Il messaggio non era

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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.