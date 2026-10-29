Esclusivo

Lotta all’evasione, Giorgetti stoppa il patto Carabinieri-Agenzia delle Entrate

Stefano Iannaccone
29 ottobre 2026 • 19:31Aggiornato, 29 ottobre 2026 • 20:12
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Il ministro dell’Economia non era stato informato dell’accordo sottoscritto il 28 ottobre dal comandante dell’Arma Luogo e dal direttore dell’Agenzia Carbone. Il documento ha fatto scattare la preoccupazione dei finanzieri

Giancarlo Giorgetti ha stoppato il protocollo d’intesa tra carabinieri e Agenzia delle Entrate firmato, appena 24 ore fa, per «rafforzare gli strumenti di contrasto agli illeciti economico-finanziari attraverso una sinergia strutturata nel campo della formazione, della ricerca e dello studio». Un’operazione che ha provocato una bufera nella Guardia di finanza e a cascata al Mef. Il documento era stato siglato tra il comandante dell’Arma, Salvatore Luongo, e il direttore dell’Agenzia, Vincenzo Ca

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.