Lotta all’evasione, Giorgetti stoppa il patto Carabinieri-Agenzia delle Entrate

Il ministro dell’Economia non era stato informato dell’accordo sottoscritto il 28 ottobre dal comandante dell’Arma Luogo e dal direttore dell’Agenzia Carbone. Il documento ha fatto scattare la preoccupazione dei finanzieri

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Giancarlo Giorgetti ha stoppato il protocollo d’intesa tra carabinieri e Agenzia delle Entrate firmato, appena 24 ore fa, per «rafforzare gli strumenti di contrasto agli illeciti economico-finanziari attraverso una sinergia strutturata nel campo della formazione, della ricerca e dello studio». Un’operazione che ha provocato una bufera nella Guardia di finanza e a cascata al Mef. Il documento era stato siglato tra il comandante dell’Arma, Salvatore Luongo, e il direttore dell’Agenzia, Vincenzo Ca