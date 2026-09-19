«Stop alle armi all’Ucraina». Ma Conte non preoccupa il Pd

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Un weekend bollente per tutto l’arco parlamentare, quello che sta per cominciare. A sinistra la temperatura si è alzata ulteriormente dopo la replica decisamente non tenera di Giuseppe Conte alla fuga in avanti di Elly Schlein su un progetto di legge sull’energia, proposta a Giorgia Meloni. «Nessuna disponibilità a trattare con la destra» ha detto l’ex premier, «nessuna intenzione di aprirne una», è stata la replica secca giunta dal Nazareno. La parola d’ordine di ieri, però, è minimizzare l’imp