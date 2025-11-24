Il fedelissimo di Conte si sta costruendo un nucleo proprio. Incontri informali, telefonate: l’ex ministro ha formato un drappello agguerrito per far valere le proprie istanze, in vista della manovra

Un cerchio nel cerchio magico di Giuseppe Conte. Nel Movimento 5 stelle non mancano i sommovimenti interni, anche dopo il riposizionamento dell’ex presidente del Consiglio. Guai a chiamarle correnti, ma sembrano tali.

Uno dei più attivi è il capogruppo al Senato, Stefano Patuanelli, fedelissimo dell’ex premier, che si sta costruendo a sua volta un nucleo proprio. Incontri informali, telefonate: l’ex ministro ha formato un drappello agguerrito per far valere le proprie istanze, in vista della manovra. Uno dei nomi in maggiore ascesa è Dolores Bevilacqua, senatrice sempre più volto mediatico e social dei 5 Stelle. Molto stimata da Conte, ma oggi ascrivibile al gruppo di Patuanelli.

Nello stesso inner circle ci sono la presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia, in cerca di rilancio da un ruolo piantagrane come la guida della commissione, e l’altra senatrice campana Ada Lopreiato, nelle ultime settimane assorbita dalla campagna elettorale per sostenere Roberto Fico.

