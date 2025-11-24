false false

I gelati della buvette di Montecitorio sfidano l'arrivo della stagione più fredda. Sarà la curiosità per la novità, sarà il desiderio di qualcosa di diverso, a dispetto del lancio arrivato il 10 novembre, i gelati artigianali della The Gelatist stanno riscuotendo successo tra gli onorevoli, che si avvicinano con fare curioso per scegliere tra i gusti ora a disposizione.

Nei giorni in cui lavora l’aula della Camera, Domani ha monitorato l'attività di vendita: i gelati acquistati sono oltre cinquanta, coppetta più, coppetta meno. La preferenza è quella di mangiarlo nel pomeriggio, come una merenda. Gusto preferito? Limone in testa, insidiato da caramello salato, sul podio con il pistacchio. Meno apprezzati mango, nocciola e cioccolato fondente. Insomma, il fiore all’occhiello del nuovo corso gourmet della Camera, sotto la spinta del questore meloniano Paolo Trancassini, sembra essere premiato dai deputati.

