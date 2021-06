Il capo politico reggente dice di essere in disaccordo con Grillo e di valutare se lasciare il Movimento. In attesa delle decisioni dei parlamentari, che aspettano di vedere cosa farà Conte, i Cinque stelle vivono un’altra giornata difficile. Di Battista intanto sollecita un voto sulla permanenza in maggioranza

Il primo a voltare le spalle al fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo è il capo politico reggente che nel 2020 ha traghettato i Cinque stelle attraverso la pandemia, Vito Crimi: «Gli avvenimenti di questi giorni, in particolare delle ultime ore, mi inducono a una profonda riflessione sul mio ruolo nel Comitato di Garanzia e sulla mia permanenza nel Movimento. Manterrò le mie funzioni per il tempo utile a consentire gli adempimenti necessari allo svolgimento delle prossime consultazioni», ha scritto in mattinata su Facebook.

Il capo pro tempore ha anche aggiunto che la votazione per il comitato direttivo non potrà avvenire su Rousseau: «Il voto, tuttavia, non potrà avvenire sulla piattaforma Rousseau, poiché questa è inibita al trattamento dei dati degli iscritti al Movimento. Inoltre, consentire ciò violerebbe quanto disposto dal Garante della Privacy».

Quasi in contemporanea, fonti vicine al garante hanno fatto sapere che l’utilizzo di Rousseau e quindi il rientro in campo di Davide Casaleggio si limiterebbe al voto per l’elezione del comitato direttivo, e non ci sarebbe dunque volontà di stabilire un rapporto strutturale con Rousseau. Secondo qualcuno potrebbe essere un tentativo di rimediare alla comunicazione di ieri sera, che dopo le lunghe settimane di scontro con il padrone della piattaforma digitale aveva scontentato parecchi eletti, ma anche più di qualche attivista.

Stamattina Conte, intervistato da LaPresse nei pressi della sua abitazione romana sulla via del campo da tennis, già pronto in pantaloncini e maglietta sportiva, ha parlato di una «svolta autarchica, una grande mortificazione per un’intera comunità».

Ora si aspettano le mosse di Conte e in molti spingono perché l’avvocato si metta alla guida di una nuova formazione, che raccoglierebbe soprattutto il favore dei senatori, quasi interamente allineati con le sue posizioni. Alla Camera il consenso non è così pervasivo, ma comunque la maggioranza dei deputati sembra sbilanciata verso Conte: in ogni caso, i parlamentari si chiariranno le idee questa sera, alle 19, quando è convocata l’assemblea.

In molti, intanto, guardano anche ad Alessandro Di Battista, che in un lungo editoriale su TPI.it scrive che «il Movimento oggi, per volere del garante Grillo, si appresta, a quanto pare, a votare un Comitato direttivo. Credo che a fronte a questi 4 mesi tragici nei quali chi ha vinto le elezioni del 2018 è risultato politicamente inconsistente, sarebbe doverosa una votazione sulla permanenza o meno del M5S nel governo dell'assembramento. Perché errare humanum est, perseverare è draghiano». L’ex deputato, dunque, per ora rimane in attesa.

Il post di Grillo

Già ieri sera, dopo l’impatto della scomunica di Grillo all’ex leader in pectore Giuseppe Conte arrivata attraverso il blog del garante, molti parlamentari erano rimasti spiazzati. Mentre molti attivisti commentavano polemici sotto al post della pagina di Grillo, anche diversi eletti si sono rivolti in maniera critica al fondatore, come l’assessora alla Transizione ecologica del Lazio Roberta Lombardi, che ha detto all’AdnKronos di «non condividere nemmeno una virgola» del post, o la deputata Vittoria Baldino, che rimprovera a Grillo di aver fatto, «dall’alto del tuo trono, un grandissimo errore».

