Majorino: «Felice per Sala, non per Milano. Ora una città più equa e giusta»

Il consigliere lombardo: «La richiesta di archiviazione sull’urbanistica? Il tema è politico». «Se vinco lavorerò sul salario minimo comunale, sulle case per studenti e il ceto medio»

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Chiede «discontinuità» per la sua Milano, eppure il suo partito governa la città da quindici anni. Pierfrancesco Majorino, classe 1973, giovane allevato a pane e politica, oggi consigliere regionale, responsabile Casa Pd e candidato alle primarie della città – lo sfiderà Mario Calabresi, giornalista, figlio del commissario, succederà solo dopo le primarie nazionali – si spiega meglio: «Parlo di una nuova pagina da scrivere. Il termine “discontinuità” è ingeneroso e ambiguo. Al di là delle parole