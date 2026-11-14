Intervista

Majorino: «Felice per Sala, non per Milano. Ora una città più equa e giusta»

Daniela Preziosi
14 novembre 2026 • 06:00
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Il consigliere lombardo: «La richiesta di archiviazione sull’urbanistica? Il tema è politico». «Se vinco lavorerò sul salario minimo comunale, sulle case per studenti e il ceto medio»

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Chiede «discontinuità» per la sua Milano, eppure il suo partito governa la città da quindici anni. Pierfrancesco Majorino, classe 1973, giovane allevato a pane e politica, oggi consigliere regionale, responsabile Casa Pd e candidato alle primarie della città – lo sfiderà Mario Calabresi, giornalista, figlio del commissario, succederà solo dopo le primarie nazionali – si spiega meglio: «Parlo di una nuova pagina da scrivere. Il termine “discontinuità” è ingeneroso e ambiguo. Al di là delle parole

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.