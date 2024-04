Le polemiche dopo la partita, ma non per questioni calcistiche. Il giorno dopo il malore del difensore della Roma Evan Ndicka durante il match (poi sospeso) contro l’Udinese, il caso esce dal rettangolo verde e approda nel campo della politica. Ma anche della virologia.

Tutto è partito da un post del senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan, che su X ha scritto: «Le drammatiche immagini del malore di Evan Ndicka. A lui auguri di rapida e completa guarigione. Questi episodi sono troppo frequenti e va fatta chiarezza sulle dimensioni numeriche e sulle cause». L’affermazione e i suoi non detti hanno subito causato un polverone, anche perché il senatore meloniano è stato più volte accusato di disinformazione sul Covid e sui vaccini.

Le reazioni

Gli ha risposto dopo poco il virologo Roberto Burioni: «Il senatore Lucio Malan prosegue nella sua irresponsabile opera di disinformazione pericolosa per la salute pubblica e per il Paese. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni non può tollerare un simile comportamento. Non è questione di destra o di sinistra, è salute pubblica», scrive su X.

Mentre il post di Malan continua a riempirsi di commenti no-vax (ma anche di chi critica l’uscita del senatore), interviene il presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta: «Mi scusi onorevole Lucio Malan, ma la sua continua attività di disinformazione scientifica è finalizzata a raccattare voti dai No Vax? O crede veramente a quello che scrive?».

Anche Matteo Bassetti ha risposto: «Alcuni politici italiani senza alcuna competenza scientifica e – soprattutto senza conoscere i referti medici – si interessano al caso del giocatore della Roma Ndicka per addurre i soliti sospetti sui vaccini. Gli ricordo che nel calcio italiano sono sempre successi eventi simili, da Manfredonia a Morosini per passare da Curi e Astori, solo per citarne alcuni. Non si rendono conto del male che stanno facendo ai vaccini e indirettamente ai cittadini che dovrebbero tutelare e rappresentare».

Il comunicato della Roma

Intanto in serata l’AS Roma ha diramato un comunicato sulle condizioni del calciatore: «In seguito a un dolore acuto precordiale e alterazioni aspecifiche all’elettrocardiogramma effettuato in sala di prima urgenza allo stadio il giocatore Evan N’Dicka è stato ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria della misericordia di Udine. Sono stati effettuati controlli cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca. Alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata il quadro clinico è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Il calciatore viene dimesso e effettuerà ulteriori controlli a Roma».

La società giallorossa ci tiene inoltre a «ringraziare per la grande professionalità e disponibilità l’Udinese, l’arbitro, il pubblico presente allo stadio e il personale medico e sanitario. Tutti insieme, in quei minuti concitati e di apprensione, abbiamo dimostrato i valori dello sport e messo al primo posto la salvaguardia della vita».

© Riproduzione riservata