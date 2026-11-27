Nella legge di Bilancio si prevede, oltre al tetto al turnover dei docenti, lo stanziamento di 15 milioni di euro annui dal 2029. Serviranno per contratti annuali
In vista della discussione della legge di Bilancio, è utile riepilogare alcune criticità del sistema universitario italiano, recente oggetto di cambiamenti che ne stanno aggravando incertezza e precarietà. Proprio l’ultima legge di bilancio, quella approvata a fine 2025, ha introdotto meccanismi formali di discriminazione, minando l’efficienza e l’equità del sistema di reclutamento da cui dipendono la qualità della ricerca e della didattica. Il punto di partenza è l’eccezionale aumento dei posti