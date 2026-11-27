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In vista della discussione della legge di Bilancio, è utile riepilogare alcune criticità del sistema universitario italiano, recente oggetto di cambiamenti che ne stanno aggravando incertezza e precarietà. Proprio l’ultima legge di bilancio, quella approvata a fine 2025, ha introdotto meccanismi formali di discriminazione, minando l’efficienza e l’equità del sistema di reclutamento da cui dipendono la qualità della ricerca e della didattica. Il punto di partenza è l’eccezionale aumento dei posti