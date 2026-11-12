L’ad di Intesa attacca la manovra: «Misure sudamericane»

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La battaglia tra le banche e il governo è solo all’inizio. I possibili profili di incostituzionalità sono stati sottolineati ancora una volta. Il mancato confronto ha reso pesante il clima. Un dato è comunque chiaro: l’iter della manovra è solo all’inizio, ma il cammino è già molto accidentato, in attesa degli emendamenti. Tra tagli alle pensioni, investimenti con scadenza annuale, come il taglio all’Irpef, e coperture incerte (sulla cancellazione del bollo auto), il provvedimento è stato affond