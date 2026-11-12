finanziaria bocciata su tutta la linea

L’ad di Intesa attacca la manovra: «Misure sudamericane»

Stefano Iannaccone
12 novembre 2026 • 21:21
Segui Domani su Google

Carlo Messina duro con il governo sui crediti del Superbonus spalmati su dieci anni. Giorgetti ironizza: «Rivendico stile asburgico». Mentre l’Ufficio parlamentare di bilancio smonta la politica fiscale

La battaglia tra le banche e il governo è solo all’inizio. I possibili profili di incostituzionalità sono stati sottolineati ancora una volta. Il mancato confronto ha reso pesante il clima. Un dato è comunque chiaro: l’iter della manovra è solo all’inizio, ma il cammino è già molto accidentato, in attesa degli emendamenti. Tra tagli alle pensioni, investimenti con scadenza annuale, come il taglio all’Irpef, e coperture incerte (sulla cancellazione del bollo auto), il provvedimento è stato affond

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.