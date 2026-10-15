i primi numeri della legge di bilancio

La manovra delle briciole. Caro benzina, protesta dei tir

Giulia Merlo
15 ottobre 2026 • 20:59
Segui Domani su Google

Il Dpb è di 23,5 miliardi di euro. Serve anche il contributo delle banche, che già dicono no. Scoppia la protesta dei tir. E Trump risponde a Meloni sul diesel russo: «É un successo» 

Il conto della prossima manovra è arrivato a Bruxelles: 23,5 miliardi in tutto, con molti punti ancora da chiarire e accompagnato dalla sensazione che, ancora una volta, nella Finanziaria ci sia poco e niente per rilanciare l’economia. Il governo ha licenziato il Dpb, il draft budgetary plan, ovvero la bozza della legge di Bilancio e gli effetti finanziari attesi. Così sorgono già i primi interrogativi. Il primo: da dove arrivano i soldi? Si prevede che ci sia il contributo del settore finanziar

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.