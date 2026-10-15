La manovra delle briciole. Caro benzina, protesta dei tir

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Il conto della prossima manovra è arrivato a Bruxelles: 23,5 miliardi in tutto, con molti punti ancora da chiarire e accompagnato dalla sensazione che, ancora una volta, nella Finanziaria ci sia poco e niente per rilanciare l’economia. Il governo ha licenziato il Dpb, il draft budgetary plan, ovvero la bozza della legge di Bilancio e gli effetti finanziari attesi. Così sorgono già i primi interrogativi. Il primo: da dove arrivano i soldi? Si prevede che ci sia il contributo del settore finanziar