L’unica certezza sono i rinvii

La manovra del «dipende», Meloni non sa cosa fare sull’Irpef

Stefano Iannaccone
14 ottobre 2026 • 20:11
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La premier sulle tasse: «Molto dipende dalle risorse di cui potremo disporre». Tajani insiste: «Andiamo avanti». E l’unica certezza sono i rinvii sull’iter della legge di Bilancio

Flat tax o taglio Irpef al ceto medio, questo è il dilemma. O meglio è uno dei tanti dubbi shakespeariani che avvolgono il ministero dell’Economia e Palazzo Chigi. Perché il governo deve fare i conti con una sfilza di richieste non esaudibili, dalle pensioni agli sgravi sui contratti dei giovani. I tempi di approvazione della legge di Bilancio sono molto incerti. Giorgia Meloni, alla Camera, ha confermato la linea attendista anche sulla riduzione dell’aliquota Irpef per i redditi tra i 50mila e

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.