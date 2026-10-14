La manovra del «dipende», Meloni non sa cosa fare sull’Irpef

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Flat tax o taglio Irpef al ceto medio, questo è il dilemma. O meglio è uno dei tanti dubbi shakespeariani che avvolgono il ministero dell’Economia e Palazzo Chigi. Perché il governo deve fare i conti con una sfilza di richieste non esaudibili, dalle pensioni agli sgravi sui contratti dei giovani. I tempi di approvazione della legge di Bilancio sono molto incerti. Giorgia Meloni, alla Camera, ha confermato la linea attendista anche sulla riduzione dell’aliquota Irpef per i redditi tra i 50mila e