Manovra in alto mare, è sfida sulla sanità. E sui tir Salvini fa il gioco delle tre carte

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La sanità non è in cima alle priorità nella manovra allo studio del governo Meloni. Il contenuto del Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) è stato ottimo profeta. In rapporto al Pil, nessun balzo. La previsione parla di non più di 2,5 miliardi di euro su questa voce. E nulla ha cambiato l’allarme della Corte dei conti lanciato lunedì sulle liste d’attesa che sono un problema. Per questo motivo le regioni guidate da Pd e Movimento 5 stelle hanno chiesto di dare seguito alla richiesta