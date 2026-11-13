Un governo in retromarcia, saltano i tagli alla scuola

Tradite le promesse di Matteo Salvini sulle infrastrutture. I cantieri rischiano di chiudere. Meloni difende la legge: «Potere d’acquisto rafforzato». Per Eurostat il Pil italiano è fermo. La cgil conferma lo sciopero del 20 novembre

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L’economia italiana al palo nel terzo trimestre del 2026 e una legge di Bilancio senza una visione sulle infrastrutture, che sta spingendo anche i cosiddetti poteri forti, o comunque la parte produttiva del paese, a bocciare l’operato del governo. Giorgia Meloni è così costretta alla difesa d’ufficio del contenuto della manovra, continuando con le sue pillole quotidiane di promozione sui social. Alla fine delle audizioni alla Camera, non c’è una narrazione negativa, come cerca di raccontare la p