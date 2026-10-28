Il ceto medio può attendere, la manovra è solo elettorale

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Senza alcun taglio delle tasse al ceto medio, con la sanità assente insieme alla cultura, ma con interventi spot mirati alle elezioni: ecco che sta per arrivare l’ultima legge di Bilancio della legislatura. In ritardo, ma sarebbe pronta. Lo sguardo sembra rivolto alle elezioni, senza investimenti a lungo termine. L’approvazione della manovra è attesa nel Consiglio dei ministri previsto per mercoledì 28 ottobre alle ore 15, salvo slittamenti last minute. «Tiriamo fuori la torta, vedremo se è venu