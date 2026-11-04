Scuola, Valditara si oppone alla riduzione di organico

Tagli ai tir e alla cybersecurity, il governo smentisce sé stesso

Stefano Iannaccone
04 novembre 2026 • 19:47
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Nelle tabelle del provvedimento 17,5 milioni di euro in meno al fondo autotrasporto del Mministero dei Trasporti. Meno fondi pure contro gli hacker. Salvini insiste sulle pensioni, scatta l’allarme delle Regioni sulla sanità

Ci sono le proteste dei camionisti? Il governo destina meno fondi al ministero delle Infrastrutture per l’autotrasporto. C’è la necessità di affrontare gli attacchi hacker? L’esecutivo decide di decurtare gli stanziamenti per il 2027 destinati alla cybersicurezza. L’Italia è un paese ad alto rischio sismico? Lo si risolve diminuendo le dotazioni ai ministeri per l’adeguamento degli edifici. Nella legge di Bilancio si annidano svariati tagli, come riportato dalle tabelle che accompagnano il provv

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.