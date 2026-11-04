Tagli ai tir e alla cybersecurity, il governo smentisce sé stesso

Nelle tabelle del provvedimento 17,5 milioni di euro in meno al fondo autotrasporto del Mministero dei Trasporti. Meno fondi pure contro gli hacker. Salvini insiste sulle pensioni, scatta l’allarme delle Regioni sulla sanità
Ci sono le proteste dei camionisti? Il governo destina meno fondi al ministero delle Infrastrutture per l’autotrasporto. C’è la necessità di affrontare gli attacchi hacker? L’esecutivo decide di decurtare gli stanziamenti per il 2027 destinati alla cybersicurezza. L’Italia è un paese ad alto rischio sismico? Lo si risolve diminuendo le dotazioni ai ministeri per l’adeguamento degli edifici. Nella legge di Bilancio si annidano svariati tagli, come riportato dalle tabelle che accompagnano il provv