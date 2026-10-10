La legge di Bilancio sarà di 20-25 miliardi

Lite sul prelievo alle banche. È già assalto alla finanziaria

Stefano Iannaccone
10 ottobre 2026 • 07:00
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Salvini rilancia: «5 miliardi dagli istituti di credito». Tajani: «No misure da regime socialista». All’Ecofin Giorgetti incassa solo un’apertura sugli extraprofitti delle società energetiche

L’Ecofin, al cospetto del calendario dei prossimi giorni, è stato una gita salutare per Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell’Economia ha iniziato la fase preliminare della scrittura della legge di Bilancio. Al momento, però, tutto in fase embrionale. Le prime stime indicano una manovra da 20 miliardi di euro (escluse le spese “extra” per energia e difesa), che possono diventare 25 miliardi. Difficile pensare a uno sforzo ulteriore. Anche per questo sono iniziati i movimenti per fissare alcuni c

Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.