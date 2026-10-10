Lite sul prelievo alle banche. È già assalto alla finanziaria

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L’Ecofin, al cospetto del calendario dei prossimi giorni, è stato una gita salutare per Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell’Economia ha iniziato la fase preliminare della scrittura della legge di Bilancio. Al momento, però, tutto in fase embrionale. Le prime stime indicano una manovra da 20 miliardi di euro (escluse le spese “extra” per energia e difesa), che possono diventare 25 miliardi. Difficile pensare a uno sforzo ulteriore. Anche per questo sono iniziati i movimenti per fissare alcuni c